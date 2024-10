“Facciamola finita così”. Grande Fratello, il faccia a faccia poi l’abbraccio e la scelta della concorrente (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nervi tesi al Grande Fratello: dalla casa più spiata d’Italia arrivano aggiornamenti importanti sull’accesa lite scoppiata nella notte tra le concorrenti del reality. Dopo il diverbio, infatti, in mattinata ci sono stati ulteriori sviluppi. Coinvolte Mariavittoria Minghetti e Yulia Bruschi, con la prima che aveva accusato la seconda di averla colpita con una spallata. È successo di tutto nelle ultime ore dentro la casa del Grande Fratello, e non è ancora finita. La lite notturna tra le inquiline ha avuto strascichi anche questa mattina. Dentro la casa, infatti, si sono formati due schieramenti opposti, e anche fuori il pubblico sembra diviso rispetto agli ultimi avvenimenti. Leggi anche: “Fermatevi”. Grande Fratello, nella notte è la lite tra donne. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nervi tesi al: dalla casa più spiata d’Italia arrivano aggiornamenti importanti sull’accesa lite scoppiata nella notte tra le concorrenti del reality. Dopo il diverbio, infatti, in mattinata ci sono stati ulteriori sviluppi. Coinvolte Mariavittoria Minghetti e Yulia Bruschi, con la prima che aveva accusato la seconda di averla colpita con una spallata. È successo di tutto nelle ultime ore dentro la casa del, e non è ancora. La lite notturna tra le inquiline ha avuto strascichi anche questa mattina. Dentro la casa, infatti, si sono formati due schieramenti opposti, e anche fuori il pubblico sembra diviso rispetto agli ultimi avvenimenti. Leggi anche: “Fermatevi”., nella notte è la lite tra donne.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - primo bacio tra Shaila Gatta e Javier Martinez? - “Finalmente”, scrivono gli utenti sui social network, che aspettavano questo momento da settimane. Shaila Gatta non sembra pentita, anzi confidandosi con le altre gieffine, l’ex velina si sente ora più vicina a Javier Martinez: “Sono davvero felice, inizio a sentire qualcosa”, ha confessato sorridendo. (Dailyshowmagazine.com)

Ex tronista : “Ho fatto il provino con Signorini - sono pronta a entrare al Grande Fratello” - Senza le dinamiche che creava lei, non so di cosa si sarebbe parlato. L’ex tronista Giulia Cavaglià: “Io sono pronta a entrare, il mio ex no” Giulia Cavaglià ha poi commentato il rumor uscito questa estate, ovvero dell’ingresso nella Casa del suo ex Federico Chimirri. . È una persona perfetta a livello televisivo, è giusto, bello da morire, argentino…ce le ha tutte…ma non gli piace apparire in ... (Biccy.it)

Grande Fratello - Yulia Bruschi ad Amanda Lecciso : "Non puoi pretendere che faccia il gioco che dici tu" - Yulia Bruschi rivela il suo pensiero ad Amanda Lecciso circa la discussione avvenuta nella notte tra le concorrenti del Grande Fratello e le Nomination fatte nel corso dell'ultima diretta. (Comingsoon.it)