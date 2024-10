F1, la Ferrari entra nella fase più difficile della stagione. Ormai da tre lustri, la Rossa va sempre in calando… (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre si corre il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. Inizia quindi l’ultimo quarto di stagione, poiché sono state disputate 18 delle 24 gare in programma. Bisogna mandarne in scena altre 6, ovvero quelle diventate più complicate in assoluto per la Ferrari. Sì, perché Ormai da un decennio, il Cavallino Rampante arriva col fiato corto a fine anno. L’ultimo “autunno rosso” è stato quello del 2010, quando Fernando Alonso fu protagonista di una vampata che sembrava poterlo indirizzare verso quel titolo che, lo si afferma senza remore, avrebbe meritato più di un Sebastian Vettel falloso, ma dotato di una monoposto superiore. Dopodiché, la Scuderia di Maranello è sempre andata in calando. Chiaramente le stagioni con vittorie occasionali (2011, 2013, 2023) o prive di affermazioni (2014, 2016, 2020, 2021) non fanno testo. Oasport.it - F1, la Ferrari entra nella fase più difficile della stagione. Ormai da tre lustri, la Rossa va sempre in calando… Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre si corre il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. Inizia quindi l’ultimo quarto di, poiché sono state disputate 18 delle 24 gare in programma. Bisogna mandarne in scena altre 6, ovvero quelle diventate più complicate in assoluto per la. Sì, perchéda un decennio, il Cavallino Rampante arriva col fiato corto a fine anno. L’ultimo “autunno rosso” è stato quello del 2010, quando Fernando Alonso fu protagonista di una vampata che sembrava poterlo indirizzare verso quel titolo che, lo si afferma senza remore, avrebbe meritato più di un Sebastian Vettel falloso, ma dotato di una monoposto superiore. Dopodiché, la Scuderia di Maranello èandata in calando. Chiaramente le stagioni con vittorie occasionali (2011, 2013, 2023) o prive di affermazioni (2014, 2016, 2020, 2021) non fanno testo.

