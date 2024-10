Fifaultimateteam.it - EA FC 25 TOTW 5 Lista Carte Speciali Squadra Della Settimana Del 16 Ottobre

Leggi tutta la notizia su Fifaultimateteam.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Annunciato ilmodalità Ultimate Team di EA Sports FC 25. Ledel Team Of The Week sono state svelate e saranno disponibili nei pacchetti per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledi 16. Nel quintosono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei. L’attaccante guineano del Borussia Dortmund Serhou Guirassy che ha segnato due gol nella vittoria in tasferta sul campo dell’Etiopia. L’attaccante norvegese del Barcellona Caroline Graham Hansen che ha fornito un assist nella vittoria in casa contro l’Espanyol, mentre il difensore olandese dell’Inter Denzel Dumfries ha segnato 1 gol sia nella partita pareggiata in tasferta sul campoGermania che in quella sul campo dell’Ungheria.