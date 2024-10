Dpb: manovra proroga quota 103, Ape sociale e opzione donna (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "In materia pensionistica sono prorogati, per il 2025, gli interventi di flessibilità quali Ape sociale, opzione donna e quota 103 e quelli in materia di pensioni minime. Sono previste inoltre misure per favorire la permanenza al lavoro al raggiungimento dei requisiti di età per la pensione". E' quanto prevede, dettagliando quanto già annunciato ieri, il Documento Programmatico di Bilancio inviato a Bruxelles per illustrare le linee guida della manovra. L'impatto finanziario in rapporto al Pil è davvero minimo: 0,022 punti percentuali. Quotidiano.net - Dpb: manovra proroga quota 103, Ape sociale e opzione donna Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "In materia pensionistica sonoti, per il 2025, gli interventi di flessibilità quali Ape103 e quelli in materia di pensioni minime. Sono previste inoltre misure per favorire la permanenza al lavoro al raggiungimento dei requisiti di età per la pensione". E' quanto prevede, dettagliando quanto già annunciato ieri, il Documento Programmatico di Bilancio inviato a Bruxelles per illustrare le linee guida della. L'impatto finanziario in rapporto al Pil è davvero minimo: 0,022 punti percentuali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pensioni in manovra verso la conferma per Quota 103 - Opzione donna e Ape sociale - Nell’ultima legge di bilancio i requisiti per accedere a queste norme sono stati ristretti in maniera significativa e questo le ha rese più sostenibili per le casse dello Stato. . Un calcolo interno all’esecutivo ha però stimato in 300 milioni di euro di spesa per ogni 10 euro di aumento il costo di un adeguamento a questi assegni, che sono più di 2,5 milioni in totale. (Quifinanza.it)

La Calabria seconda regione in Ue per quota di persone a rischio povertà o esclusione sociale. I dati Eurostat - L'articolo La Calabria seconda regione in Ue per quota di persone a rischio povertà o esclusione sociale. . In cinque regioni meno del 10% delle persone era a rischio di povertà o esclusione sociale. Nel 2023 il Sud Italia è stato tra le aree dell’Unione europea con il più alto tasso di persone a rischio povertà o esclusione sociale: con il 48,6% la Calabria era la regione con la quota più ... (Ilfattoquotidiano.it)

Pensioni minime oltre 621 euro - governo al lavoro : verso la conferma per Ape Sociale - Opzione Donna e Quota 103 - Il governo lavora a un intervento sulle pensioni minime per tentare di portarle oltre i 621 euro ma anche su nuovi incentivi per convincere chi ha i requisiti per l'accesso alla pensione... (Leggo.it)