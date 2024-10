Disagio giovanile e aiuto ai genitori: a Villorba apre il centro educativo per ragazzi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A novembre apre a Villorba il “centro educativo Pomeridiano per ragazzi” per accogliere dopo la scuola 15 minori, dai 6 ai 14 anni, in condizione di fragilità o rischi di marginalità. A fine ottobre invece parte il progetto “Spazio mamme, papà e bambini 0-36 mesi”, ciclo di incontri gratuiti Trevisotoday.it - Disagio giovanile e aiuto ai genitori: a Villorba apre il centro educativo per ragazzi Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A novembreil “Pomeridiano per” per accogliere dopo la scuola 15 minori, dai 6 ai 14 anni, in condizione di fragilità o rischi di marginalità. A fine ottobre invece parte il progetto “Spazio mamme, papà e bambini 0-36 mesi”, ciclo di incontri gratuiti

