Consiglio europeo, è già scontro sui migranti: i leader divisi sui rimpatri e sul Patto per l’asilo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non il Medio Oriente. E nemmeno l’Ucraina. Il punto più controverso del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre è, ancora una volta, quello delle migrazioni. Proprio sui migranti, infatti, i leader europei dovranno trovare un punto di caduta. A oggi lontanissimo. A dividere i capi di Stato e di governo europei è il nuovo Patto sui migranti e l’asilo. La divisione è netta: da una parte c’è chi insiste per passare subito alla fase operativa, mentre dall’altra c’è chi è pronto a bloccare le conclusioni proprio su questo punto. Il pacchetto migrazione è stato approvato a maggio a maggioranza qualificata, con il voto contrario di Polonia e Ungheria su tutte le proposte. Ma anche altri Paesi, su alcuni punti, si sono astenuti o hanno votato contro. Ed è difficile pensare che chi si è opposto ora sia d’accordo addirittura a un anticipo del pacchetto. Lanotiziagiornale.it - Consiglio europeo, è già scontro sui migranti: i leader divisi sui rimpatri e sul Patto per l’asilo Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non il Medio Oriente. E nemmeno l’Ucraina. Il punto più controverso deldel 17 e 18 ottobre è, ancora una volta, quello delle migrazioni. Proprio sui, infatti, ieuropei dovranno trovare un punto di caduta. A oggi lontanissimo. A dividere i capi di Stato e di governo europei è il nuovosui. Laone è netta: da una parte c’è chi insiste per passare subito alla fase operativa, mentre dall’altra c’è chi è pronto a bloccare le conclusioni proprio su questo punto. Il pacchetto migrazione è stato approvato a maggio a maggioranza qualificata, con il voto contrario di Polonia e Ungheria su tutte le proposte. Ma anche altri Paesi, su alcuni punti, si sono astenuti o hanno votato contro. Ed è difficile pensare che chi si è opposto ora sia d’accordo addirittura a un anticipo del pacchetto.

