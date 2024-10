Collaborazione strategica tra Regione Abruzzo e Università de L’Aquila per la sostenibilità ambientale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante iniziativa è stata avviata dalla Regione Abruzzo in Collaborazione con l’Università degli Studi de L’Aquila. Questo protocollo d’intesa mira a sviluppare modelli innovativi per la gestione del territorio e delle risorse naturali, rispondendo così alle esigenze della collettività e migliorando la qualità della vita degli abitanti della Regione. L’accordo, firmato nella Sala del Senato Accademico, rappresenta un passo significativo verso il consolidamento delle relazioni tra le istituzioni, con un focus sulla sostenibilità e la valorizzazione delle risorse regionali. Un accordo per lo sviluppo sostenibile Il protocollo, siglato dal vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente e dal rettore dell’Università Edoardo Alesse, è incentrato su due aree tematiche principali: ambiente e territorio, alimentazione e salute. Gaeta.it - Collaborazione strategica tra Regione Abruzzo e Università de L’Aquila per la sostenibilità ambientale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante iniziativa è stata avviata dallaincon l’degli Studi de. Questo protocollo d’intesa mira a sviluppare modelli innovativi per la gestione del territorio e delle risorse naturali, rispondendo così alle esigenze della collettività e migliorando la qualità della vita degli abitanti della. L’accordo, firmato nella Sala del Senato Accademico, rappresenta un passo significativo verso il consolidamento delle relazioni tra le istituzioni, con un focus sullae la valorizzazione delle risorse regionali. Un accordo per lo sviluppo sostenibile Il protocollo, siglato dal vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente e dal rettore dell’Edoardo Alesse, è incentrato su due aree tematiche principali: ambiente e territorio, alimentazione e salute.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fondazione The Bridge in collaborazione con Regione Lombardia : “Vaccinazioni ai pazienti fragili - opportunità di salute” - L’evento è promosso da Fondazione The Bridge, in collaborazione con Regione Lombardia e si propone di approfondire il tema delle vaccinazioni destina . Martedì 1° ottobre, dalle ore 9,30, a Milano, presso Palazzo Lombardia, si terrà l’incontro “Vaccinazioni ai pazienti fragili, opportunità di salute”. (Ilgiornaleditalia.it)

Livorno. Collaborazione Regione - Comune - Fondo Housing Toscano salva la casa a 28 famiglie - “Come Regione, insieme al Comune, ci siamo opposti fermamente a qualsiasi ipotesi di vendita con liberazione del vincolo, anche assumendo parte attiva nel contenzioso giudiziario. “Possiamo davvero festeggiare, perché grazie al lavoro sinergico di Regione, Fondo Housing Toscana e Comune di Livorno il pericolo della perdita dell’alloggio per 28 famiglie livornesi finalmente è scongiurato”. (Laprimapagina.it)

Fondazione The Bridge - in collaborazione con Regione Lombardia : “Vaccinazioni ai pazienti fragili - opportunità di salute” - Martedì 1° ottobre, dalle ore 9,30, a Milano, presso Palazzo Lombardia, si terrà l’incontro “Vaccinazioni ai pazienti fragili, opportunità di salute”. L’evento è promosso da Fondazione The Bridge, in collaborazione con Regione Lombardia e si propone di approfondire il tema delle vaccinazioni destina . (Ilgiornaleditalia.it)