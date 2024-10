Citadel: Diana, successo internazionale per la serie italiana Prime Video: è la più vista all'estero (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lo spin-off italiano del progetto globale dei fratelli Russo si è rivelato un successo, soprattutto nelle visualizzazioni nel resto del mondo Dopo il debutto della prima stagione avvenuto lo scorso 19 ottobre, Prime Video ha rivelato che Citadel: Diana ha registrato nel weekend di lancio il miglior risultato globale di sempre per un Original italiano su Prime Video, in base al numero di spettatori in tutto il mondo - escluso il Paese di produzione. La serie italiana con protagonista Matilda De Angelis ha riscosso un successo strepitoso in diversi paesi nel mondo. È salita al 1° posto fra le serie più viste in Italia, Stati Uniti e Regno Unito nel weekend di debutto, e nella Top 5 in quasi 150 Paesi, Movieplayer.it - Citadel: Diana, successo internazionale per la serie italiana Prime Video: è la più vista all'estero Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lo spin-off italiano del progetto globale dei fratelli Russo si è rivelato un, soprattutto nelle visualizzazioni nel resto del mondo Dopo il debutto della prima stagione avvenuto lo scorso 19 ottobre,ha rivelato cheha registrato nel weekend di lancio il miglior risultato globale di sempre per un Original italiano su, in base al numero di spettatori in tutto il mondo - escluso il Paese di produzione. Lacon protagonista Matilda De Angelis ha riscosso unstrepitoso in diversi paesi nel mondo. È salita al 1° posto fra lepiù viste in Italia, Stati Uniti e Regno Unito nel weekend di debutto, e nella Top 5 in quasi 150 Paesi,

