Lanazione.it - Cancro, la crociata dei bambini. Ogni anno 8mila pazienti e 30-40 nuovi casi da curare

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pisa, 16 ottobre 2024 – Ottomila, circa venti al giorno. Sono i numeri di chi varca la soglia dell’unità operativa di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santa Chiara di Pisa.provenienti dalla Toscana, dal resto d’Italia e persino dall’estero, da gestire con tatto e umanità. Il dono della filodiffusione da parte dell’associazione “Il sorriso di Andrea” è un gesto di grande importanza per il benessere psicologico die familiari che si unisce alla incessante attività di medici, infermieri e personale sanitario. La responsabile dell’unità operativa, Gabriella Casazza, traccia un quadro della situazione dei piccolioncologici specificando che, in linea con il rapporto di febbraio dell’Iss, “all’ultima valutazione possiamo dire che l’andamento del numero di malati è costante, non ci sono per fortuna picchi di incidenza particolari”.