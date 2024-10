Bruce Springsteen parla del cancro che ha colpito la moglie Patti Scialfa: «È una malattia molto faticosa» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Malata di mieloma multiplo, una forma di tumore al sistema immunitario diagnosticato nel 2018, la cantante si vede meno al fianco del marito, che ha però rassicurato sulle sue condizioni di salute: «Sta bene, scoprirlo in tempo è stato importante» Vanityfair.it - Bruce Springsteen parla del cancro che ha colpito la moglie Patti Scialfa: «È una malattia molto faticosa» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Malata di mieloma multiplo, una forma di tumore al sistema immunitario diagnosticato nel 2018, la cantante si vede meno al fianco del marito, che ha però rassicurato sulle sue condizioni di salute: «Sta bene, scoprirlo in tempo è stato importante»

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa del Cinema di Roma 2024 : i film da non perdere - da Saturday Night a Bruce Springsteen - Un programma ricco, trasversale e, ancora una volta, popolare. E rieccoci, allora, a raccontarvi la Festa del Cinema di Roma (16-27 ottobre), per un'edizione che, visti i film in programma, si dimostra una delle migliori degli ultimi anni. Ovviamente l'Auditorium Parco delle Musica Ennio Morricone, ma anche il Teatro Olimpico, la Casa del Cinema, il Cinema Adriano, il museo MAXXI. (Movieplayer.it)

Bruce Springsteen : io voto Kamala Harris - Trump è pericoloso - L'articolo Bruce Springsteen: io voto Kamala Harris, Trump è pericoloso proviene da ILFOGLIETTONE.IT. (Ilfogliettone.it)

Bruce Springsteen voterà Kamala Harris : “Donald Trump è pericoloso” - “Forse – ha detto – era dalla Guerra civile che questo grande Paese non è stato così diviso politicamente, spiritualmente ed emotivamente come lo è in questo momento”. (Adnkronos) – “Donald Trump è il più pericoloso candidato alla presidenza degli Stati Uniti che ho visto nella mia vita”. “La sua mancanza di rispetto – aggiunge – per la sacralità della nostra Costituzione, della democrazia, ... (Dailyshowmagazine.com)