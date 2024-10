Borsa: Milano tiene in attesa della Bce, bene Leonardo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Piazza Affari chiude con un leggero rialzo in attesa della decisioni della Bce sui tassi: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,24% a 34.660 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,20% a quota 36.810. I mercati azionari del Vecchio continente si sono comunque mossi senza una direzione precisa: la Borsa migliore è stata quella di Londra, che ha chiuso con un rialzo dello 0,9% dopo i dati confortanti sull'inflazione nel Regno Unito. Positiva anche Madrid (+0,6%), mentre Amsterdam ha perso lo 0,7%, Parigi lo 0,4% e Francoforte lo 0,3%. In ribasso lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni: il differenziale ha concluso a 122,5 punti base contro i 124 dell'avvio e il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,407% dopo una giornata di riduzione dei tassi di tutti i titoli di Stato europei. Lo spread si porta così a sfiorare i minimi dal marzo scorso, quando aveva toccato 121,9. Quotidiano.net - Borsa: Milano tiene in attesa della Bce, bene Leonardo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Piazza Affari chiude con un leggero rialzo indecisioniBce sui tassi: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,24% a 34.660 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,20% a quota 36.810. I mercati azionari del Vecchio continente si sono comunque mossi senza una direzione precisa: lamigliore è stata quella di Londra, che ha chiuso con un rialzo dello 0,9% dopo i dati confortanti sull'inflazione nel Regno Unito. Positiva anche Madrid (+0,6%), mentre Amsterdam ha perso lo 0,7%, Parigi lo 0,4% e Francoforte lo 0,3%. In ribasso lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni: il differenziale ha concluso a 122,5 punti base contro i 124 dell'avvio e il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,407% dopo una giornata di riduzione dei tassi di tutti i titoli di Stato europei. Lo spread si porta così a sfiorare i minimi dal marzo scorso, quando aveva toccato 121,9.

