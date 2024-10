Biglietti Milan Futuro-Legnago: c’è una riduzione davvero allettante (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ecco, di seguito, le informazioni sui Biglietti per assistere al match tra Milan Futuro e Legnago, valevole per la 10^ giornata di Serie C Pianetamilan.it - Biglietti Milan Futuro-Legnago: c’è una riduzione davvero allettante Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ecco, di seguito, le informazioni suiper assistere al match tra, valevole per la 10^ giornata di Serie C

Gli ultrà del Milan : “Mai fatte pressioni per i biglietti. La Curva Sud resta unita” - Da un lato, il respingimento di ogni accusa su traffici illeciti e pressioni indebite per i biglietti, dall’altro un messaggio forte e chiaro: la Curva Sud va avanti così come è ora, con il suo nome, il suo striscione e la gestione “unitaria” del secondo blu, a differenza di quanto farà la Nord interista dove riemergeranno i vecchi gruppi con i loro vessilli. (Ilgiorno.it)

Milan - Curva Sud si difende : “Mai pretesi biglietti dalla società - vergognosa campagna mediatica” - Mai per tornaconto personale. ” Il tutto puntando il dito contro quella che viene definita una “vergognosa campagna mediatica” contro gli ultrà della Sud che sono stati arrestati. Un’operazione che ha portato gli inquirenti ad arrestare 19 persone, tra cui esponenti di spicco di Curva Sud e Curva Nord. (Sportface.it)

COMUNICATO UFFICIALE Curva Sud Milano : mai preteso biglietti dal Milan - Abbiamo cantato con questi ragazzi, abbiamo sofferto e gioito con loro, abbiamo ammirato commossi e orgogliosi le decine di coreografie realizzate in questi anni (tutte autofinanziate), abbiamo tifato con loro, abbiamo combattuto al loro fianco, loro vi hanno difeso quando vi hanno attaccato, siamo stati accanto a questi ragazzi quando tutto era più difficile e quando il Milan aveva più bisogno ... (Dailymilan.it)