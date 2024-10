Bianca Guaccero rompe il silenzio: la verità sul (presunto) flirt con Pernice (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le voci di un possibile flirt tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, suo insegnante a Ballando con le Stelle, hanno suscitato un grande interesse nel pubblico. Il loro legame sul palco, ricco di complicità e chimica, ha alimentato speculazioni, soprattutto grazie alle insinuazioni di Rossella Erra, opinionista del programma. Ma ora Bianca Guaccero ha deciso di affrontare queste voci, chiarendo una volta per tutte la situazione e rivelando la verità sul rapporto con il ballerino. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: la complicità sul palco e le voci di un flirt Fin dalla prima puntata di Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero ha dimostrato di essere una delle protagoniste più brillanti. La sua energia, il talento e la determinazione l’hanno portata a ricevere elogi sia dalla giuria che dal pubblico. Dilei.it - Bianca Guaccero rompe il silenzio: la verità sul (presunto) flirt con Pernice Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le voci di un possibiletrae Giovanni, suo insegnante a Ballando con le Stelle, hanno suscitato un grande interesse nel pubblico. Il loro legame sul palco, ricco di complicità e chimica, ha alimentato speculazioni, soprattutto grazie alle insinuazioni di Rossella Erra, opinionista del programma. Ma oraha deciso di affrontare queste voci, chiarendo una volta per tutte la situazione e rivelando lasul rapporto con il ballerino.e Giovanni: la complicità sul palco e le voci di unFin dalla prima puntata di Ballando con le Stelle,ha dimostrato di essere una delle protagoniste più brillanti. La sua energia, il talento e la determinazione l’hanno portata a ricevere elogi sia dalla giuria che dal pubblico.

