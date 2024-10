Baggio e Guardiola, cena insieme a Brescia: con loro anche Toni e Caracciolo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo aver sfogliato insieme l’album dei ricordi nel corso della trasmissione ‘Che Tempo Che Fa’ di Fabio Fazio sul ‘Nove’, Roberto Baggio e Pep Guardiola si sono incontrati di persona. Come riporta l’Ansa, il ‘Divin Codino’ e l’allenatore del Manchester City si sono visti in un ristorante di Brescia, città nella quale hanno condiviso l’esperienza sotto la guida di Carlo Mazzone. Non si vedevano di persona da quasi dieci anni e tra i due è scattato un lungo abbraccio. Guardiola era arrivato a Brescia domenica sera e ripartirà domattina. Con Baggio e Guardiola erano presenti anche Caracciolo e Luca Toni. “Io giocavo da regista di centrocampo, la mia prima preoccupazione era passare la palla a Roby e tutte le volte lui era nella posizione ideale. Incredibile. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo aver sfogliatol’album dei ricordi nel corso della trasmissione ‘Che Tempo Che Fa’ di Fabio Fazio sul ‘Nove’, Robertoe Pepsi sono incontrati di persona. Come riporta l’Ansa, il ‘Divin Codino’ e l’allenatore del Mster City si sono visti in un ristorante di, città nella quale hanno condiviso l’esperienza sotto la guida di Carlo Mazzone. Non si vedevano di persona da quasi dieci anni e tra i due è scattato un lungo abbraccio.era arrivato adomenica sera e ripartirà domattina. Conerano presentie Luca. “Io giocavo da regista di centrocampo, la mia prima preoccupazione era passare la palla a Roby e tutte le volte lui era nella posizione ideale. Incredibile.

