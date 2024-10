Autovelox: altri due ricorsi vanno a segno (Di mercoledì 16 ottobre 2024) GAMBOLÒ (Pavia) Continua la battaglia a colpi di carte bollate intorno all’Autovelox di Gambolò, ormai disattivato da molti mesi, che nel breve periodo di attività aveva fatto registrare migliaia di sanzioni per il superamento del limite di velocità lungo il tratto della provinciale che lambisce l’abitato della terza città lomellina e che aveva generato un’accesa diatriba sul limite da fissare (i 70 chilometri orari chiesti dai cittadini, i 50 fissati dal sindaco con il beneplacito della Prefettura). Una decisione che, ancorché impopolare, aveva azzerato gli incidenti su quel tratto di strada. Adesso il giudice di pace di Vigevano ha però accolto altri due ricorsi presentati dai cittadini sulla scorta di una considerazione che riguarda l’intero Paese e cioè che il modello di Autovelox utilizzato fosse di quelli approvati ma non omologati. Ilgiorno.it - Autovelox: altri due ricorsi vanno a segno Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) GAMBOLÒ (Pavia) Continua la battaglia a colpi di carte bollate intorno all’di Gambolò, ormai disattivato da molti mesi, che nel breve periodo di attività aveva fatto registrare migliaia di sanzioni per il superamento del limite di velocità lungo il tratto della provinciale che lambisce l’abitato della terza città lomellina e che aveva generato un’accesa diatriba sul limite da fissare (i 70 chilometri orari chiesti dai cittadini, i 50 fissati dal sindaco con il beneplacito della Prefettura). Una decisione che, ancorché impopolare, aveva azzerato gli incidenti su quel tratto di strada. Adesso il giudice di pace di Vigevano ha però accoltoduepresentati dai cittadini sulla scorta di una considerazione che riguarda l’intero Paese e cioè che il modello diutilizzato fosse di quelli approvati ma non omologati.

