Andrea Bocelli diventa Andrea Vocelli in “Paperpuccini” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (askanews) – In occasione del centenario dalla scomparsa di Giacomo Puccini, Giunti Editore e Disney rendono omaggio al Compositore con il volume celebrativo Paperpuccini e un ospite d’eccezione: Andrea Bocelli, autore della prefazione e, nella sua versione Disney Andrea Vocelli, coprotagonista del volume. Paperpuccini (in uscita il 23 ottobre) è un volume composto da un inedito racconto illustrato, seguito da tre storie a fumetti ispirate alle opere pucciniane. Proprio il racconto inedito, scritto da Augusto Macchetto con i disegni di Michela Frare e i colori di Andrea Cagol, vede tra i protagonisti insieme a Topolino anche Andrea Vocelli, versione in chiave Disney di Andrea Bocelli, che quest’anno celebra un altro importante anniversario: i suoi primi 30 anni di carriera. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (askanews) – In occasione del centenario dalla scomparsa di Giacomo Puccini, Giunti Editore e Disney rendono omaggio al Compositore con il volume celebrativoe un ospite d’eccezione:, autore della prefazione e, nella sua versione Disney, coprotagonista del volume.(in uscita il 23 ottobre) è un volume composto da un inedito racconto illustrato, seguito da tre storie a fumetti ispirate alle opere pucciniane. Proprio il racconto inedito, scritto da Augusto Macchetto con i disegni di Michela Frare e i colori diCagol, vede tra i protagonisti insieme a Topolino anche, versione in chiave Disney di, che quest’anno celebra un altro importante anniversario: i suoi primi 30 anni di carriera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La giovane artista presenta il nuovo brano "Briciole" e racconta : «Sogno di lavorare con Laura Pausini e Andrea Bocelli» - Sono cresciuta a danza e musica classica. L’amore per questo mondo arriva da lontano, come ci ha raccontato in questa intervista. Tre indirizzi giusti per l’estate 2024 Un sogno nel cassetto?Il sogno nel cassetto, penso di qualsiasi artista, è quello di riuscire ad arrivare a più persone possibili: far sentire quello che hai da dire, entrare nel loro cuore. (Iodonna.it)

Andrea Bocelli 30 : The Celebration - il film-concerto in anteprima ad Alice nella città - Prodotto da Mercury Studios, Maverick, Impact Productions e Almud e distribuito a livello mondiale da Fathom, con un’uscita in anteprima nei cinema americani venerdì 8 novembre, Andrea Bocelli 30: The Celebration è la celebrazione di un’icona internazionale e di una voce classica venerata in tutto il mondo. (Spettacolo.eu)

Andrea Bocelli 30 : the celebration - in anteprima ad Alice nella Città - Nelle stesse giornate, il Maestro ha festeggiato i 13 anni dell’Andrea Bocelli Foundation (ABF), creata per suo stesso volere nel 2011 proprio a Lajatico con l’intento di convogliare quel patrimonio di affetto e buona volontà raccolti nell’arco della carriera a supporto della mission “empowering people and communities” con l’obiettivo comune di offrire accesso a un’educazione di qualità ed equa ... (Universalmovies.it)