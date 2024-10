Allerta meteo arancione per maltempo domani in 2 regioni e scuole chiuse in Liguria: l’elenco dei comuni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Allerta meteo e scuole chiuse domani in Liguria dove la Protezione civile ha valutato una Allerta meteo arancione per temporali. L’elenco in aggiornamento dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni nel Savonese, in provincia di Genova e nella provincia della Spezia. Allerta arancione anche in Emilia Romagna, Allerta gialla in sette regioni. Fanpage.it - Allerta meteo arancione per maltempo domani in 2 regioni e scuole chiuse in Liguria: l’elenco dei comuni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)indove la Protezione civile ha valutato unaper temporali. L’elenco in aggiornamento deiche hanno deciso di sospendere le lezioni nel Savonese, in provincia di Genova e nella provincia della Spezia.anche in Emilia Romagna,gialla in sette

Allerta meteo in Liguria : sospensione delle lezioni nelle scuole superiori della provincia della Spezia - In assenza di lezioni in presenza, le scuole stanno valutando modalità di insegnamento a distanza per garantire la continuità educativa. La decisione di sospendere le lezioni non è stata presa alla leggera, ma è il risultato di un’attenta valutazione delle previsioni meteorologiche e dei rischi associati. (Gaeta.it)

Milano sotto osservazione : allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e maltempo in arrivo - Raccomandazioni per la popolazione In previsione di questa allerta meteo, il Comune di Milano ha diramato una serie di raccomandazioni per i cittadini, focalizzate sulla sicurezza. Attività della Protezione Civile Per fronteggiare questa emergenza, il Centro operativo comunale della Protezione Civile è già attivo e coinvolto nel monitoraggio costante della situazione meteo. (Gaeta.it)

Ancora maltempo a Milano : dalle 12 di giovedì 17 ottobre scatta allerta meteo gialla per rischio idrogeologico - A Milano, le precipitazioni iniziate nella prima mattinata di oggi dovrebbero peggiorare nella giornata di domani. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione ha emanato l'allerta gialla per rischio idrogeologico a partire dalle 12 di giovedì 17 ottobre.Continua a leggere . (Fanpage.it)