Addio al test di ingresso a Medicina: da quando e come funziona (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Addio ai test di ingresso alla facoltà di Medicina, che resterà comunque a numero chiuso. È questo il contenuto del testo approvato dalla commissione Istruzione del Senato, che ora deve passare in Aula e poi alla Camera. Chi vorrà intraprendere questo percorso di studi potrà accedere liberamente ai corsi del primo semestre, che sarà dunque aperto a tutti. Al termine del periodo, tra coloro che passeranno gli esami verrà stilata una graduatoria nazionale. Chi rientrerà nei posti disponibili potrà accedere al secondo semestre di Medicina, gli altri potranno invece proseguire con un’altra facoltà simile come biologia, biotecnologie e scienze motorie (l’elenco completo deve ancora essere stilato). Lettera43.it - Addio al test di ingresso a Medicina: da quando e come funziona Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)aidialla facoltà di, che resterà comunque a numero chiuso. È questo il contenuto delo approvato dalla commissione Istruzione del Senato, che ora deve passare in Aula e poi alla Camera. Chi vorrà intraprendere questo percorso di studi potrà accedere liberamente ai corsi del primo semestre, che sarà dunque aperto a tutti. Al termine del periodo, tra coloro che passeranno gli esami verrà stilata una graduatoria nazionale. Chi rientrerà nei posti disponibili potrà accedere al secondo semestre di, gli altri potranno invece proseguire con un’altra facoltà similebiologia, biotecnologie e scienze motorie (l’elenco completo deve ancora essere stilato).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Università - stop ai test d’ingresso per accedere alla facoltà di medicina - Chi non supererà la selezione per il secondo semestre, potrà comunque utilizzare i crediti formativi acquisiti nei primi sei mesi per iscriversi ad altri corsi di laurea in corso d’opera e dunque non perdere l’anno accademico. “Viene abolito il test con le domande schizofreniche, con una valutazione estemporanea di test a crocette. (Bergamonews.it)

Rivoluzione per le facoltà di Medicina : che succede con il test d'ingresso - Per i ragazzi delle superiori che aspirano a diventare medici, saranno promossi, "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", percorsi "extracurriculari di formazione e di preparazione" anche in collaborazione con le università, cui possano accedere gli studenti e i diplomati delle scuole secondarie di secondo grado. (Iltempo.it)

Addio ai test d’ingresso a Medicina : la rivoluzione che cambierà tutto! - leggi tutto . È in arrivo una rivoluzione per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina: dal 2025, il tradizionale test d’ingresso sarà eliminato e sostituito con una nuova formula che prevede una selezione basata sui risultati del primo semestre di studi. A presentare questa importante novità sono stati il presidente della commissione Istruzione, Roberto Marti, e il presidente della commissione ... (Abruzzo24ore.tv)