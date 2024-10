Ilgiorno.it - Ad Amalia Ercoli Finzi il riconoscimento alla carriera del Premio Città di Como

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 - Sono stati resi noti i nomi dei finalisti dell’undicesima edizione delInternazionale di Letteraturadi. Il2024 sarà conferito ad, prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica nel 1962, tra le personalità più importanti al mondo nel campo delle scienze e tecnologie aerospaziali. IlLetterario, ha avuto 2500 iscritti per questa XI edizione, e in particolare sono state 123 le iscrizioni nella sezione Autobiografia, 79 nella sezione Bambini/Ragazzi, 12 nella sezione Giornalismo, 64 in quella Multimediale, 652 nella sezione Narrativa edita e 331 nella Narrativa inedita, 52 nella sezione Opera a tema, 70 nella sezione Opera dall'estero, 178 per l'Opera prima. Nella sezione Poesia edita le iscrizioni sono state 239, mentre per la Poesia inedita 195.