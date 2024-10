Usa a Israele: "Migliori situazione Gaza o armi a rischio" (Di martedì 15 ottobre 2024) Continuano al confine con il Libano gli incidenti con i caschi blu della missione Unifil: l'Italia insieme ad altri 50 paesi partecipa alla missione di pace sotto l'egida dell'Onu che conta 10.400 uomini tra il fiume Leonte e la "linea blu", ossia il confine tra Libano e Israele che venne Europa.today.it - Usa a Israele: "Migliori situazione Gaza o armi a rischio" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Continuano al confine con il Libano gli incidenti con i caschi blu della missione Unifil: l'Italia insieme ad altri 50 paesi partecipa alla missione di pace sotto l'egida dell'Onu che conta 10.400 uomini tra il fiume Leonte e la "linea blu", ossia il confine tra Libano eche venne

'Usa a Israele - migliori la situazione Gaza o armi a rischio' - Nella lettera in particolare si chiedono "passi concreti" e si esprime la "profonda preoccupazione" degli Stati Uniti per una situazione che "sta deteriorando". Il segretario di Stato americano Antony Blinken e quello alla Difesa Lloyd Austin hanno inviato ieri una lettera a Israele chiedendo di adottare misure entro 30 giorni per migliorare la situazione umanitaria a Gaza al fine di evitare un ... (Quotidiano.net)

Pagelle Italia-Israele 4-1 - Nations League 2024/25 : migliori e peggiori in campo - Non basta agli israeliani il gol olimpico di Abu Fani. 5Altra buona prestazione. 5La rete di Israele è un episodio da moviola. Leader Bastoni 6. 5 Personalità e qualità non mancano. La sostituzione con Ricci è un segnale chiaro (1? st Ricci 6 Ordinaria amministrazione senza fuochi d’artificio. Reti di Retegui su rigore, Di Lorenzo (doppietta) e Frattesi. (Sportface.it)

Dor Peretz : «Italia-Israele? Un piacere tornare in Italia - ma so che l’atmosfera non sarà delle migliori» - Le parole di Dor Peretz, centrocampista del Maccabi Haifa e della nazionale israeliana, in vista di Italia-Israele di Nations League Dor Peretz, centrocampista del Maccabi Haifa e della nazionale israeliana ha parlato in conferenza stampa in vista di Italia-Israele di domani in Nations League. Di seguito le parole del centrocampista ex Venezia. (Calcionews24.com)