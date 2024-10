Uomini e Donne Anticipazioni, Mario Cusitore sciocca: confessioni intime al centro studio (Di martedì 15 ottobre 2024) Le Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata ieri, 14 ottobre 2024, svelano che Mario Cusitore sarà ancora protagonista al centro studio con altre confessioni intime. Vediamo insieme cosa è successo! Comingsoon.it - Uomini e Donne Anticipazioni, Mario Cusitore sciocca: confessioni intime al centro studio Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ledella puntata diregistrata ieri, 14 ottobre 2024, svelano chesarà ancora protagonista alcon altre. Vediamo insieme cosa è successo!

Uomini e Donne anticipazioni e news - diretta di oggi (15 ottobre 2024) in streaming - Trono Over e Classico – Video Witty TV - Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 15 ottobre 2024 in onda su Canale 5. Alla fine il cavaliere abbandona lo studio. Nell’ultima puntata nuovo scontro tra Valerio e Gemma. Cosa succederà? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14. (Superguidatv.it)

Federica Aversano su Francesca Sorrentino : “Uomini e Donne le farà vincere l’ansia - parlarne in tv aiuta le persone” - Continua a leggere . A Fanpage. it, l'ex tronista Federica Aversano racconta la sua simile esperienza con gli attacchi di panico in tv e le manda un messaggio: "Esporsi la aiuterà a far pace con sé stessa". E sui commenti negativi: "Non tutti capiscono le fragilità". Francesca Sorrentino soffre d'ansia a Uomini e Donne e non lo nasconde. (Fanpage.it)

Anticipazioni Uomini e Donne oggi - 15 ottobre 2024 | Trono Classico e Over - Uomini e Donne, anticipazioni oggi, martedì 15 ottobre 2024 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, martedì 15 ottobre 2024, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Infinity o Witty Tv. (Tpi.it)