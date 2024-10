Terremoti ed eventi climatici estremi, scatta l’obbligo di assicurazione: se ne parla in un incontro a Terni (Di martedì 15 ottobre 2024) Assipunto srl, agenzia Unipolsai di Terni, ha organizzato un evento per parlare di eventi climatici e catastrofali e del nuovo obbligo assicurativo introdotto dalla nuova legge di bilancio. L’appuntamento è in programma domani, mercoledì 16 ottobre, alle 17.30 presso la sala della Cassa edile di Ternitoday.it - Terremoti ed eventi climatici estremi, scatta l’obbligo di assicurazione: se ne parla in un incontro a Terni Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Assipunto srl, agenzia Unipolsai di, ha organizzato un evento perre die catastrofali e del nuovo obbligo assicurativo introdotto dalla nuova legge di bilancio. L’appuntamento è in programma domani, mercoledì 16 ottobre, alle 17.30 presso la sala della Cassa edile di

Bios Srl : “Cambiamenti climatici agevolano la proliferazione di insetti e infestanti - è fondamentale fare trattamenti preventivi” - Del resto agire solo con trattamenti abbattenti a posteriori, quando la presenza di topi e insetti risulta evidente, non ha alcuna efficacia a livello preventivo ed espone continuamente al rischio di infestazione. disinfestazionepiacenza. Il che diventa pericoloso soprattutto per le aziende che hanno i propri stabilimenti accanto a corsi d'acqua. (Liberoquotidiano.it)

Reti elettriche ed eventi climatici estremi - missione in Brasile per il ministro Pichetto e i vertici di Enel - . “Le autorità pubbliche devono stabilire politiche e regolamenti che incoraggino e facilitino gli investimenti nella resilienza delle infrastrutture – ha detto Pichetto -. La missione istituzionale del ministro Pichetto Fratin e dei vertici Enel si inserisce nel più ampio contesto delle relazioni commerciali e di cooperazione bilaterale tra i due Paesi. (Tpi.it)

Da Palermo al Salento - alla Sardegna. Gli eventi climatici estremi sono sempre più frequenti. Perché? La correlazione tra i tornado e il mare caldo di ieri (e di domani) è - agli occhi degli esperti - del tutto evidente - Le temperature torneranno a superare i 30/32 gradi su tante regioni, i vacanzieri potranno riaprire gli ombrelloni sotto cieli senza nuvole e a lamentarsi per il caldo. Struttura che deriva da un tipo di nuvola detta “funnel cloud” che si trasforma in tromba d’aria o marina non appena tocca il suolo o l’acqua. (Iodonna.it)