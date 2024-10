Tutto.tv - Temptation Island spoiler 15 ottobre: Titty delusa, Filippo interrompe un’uscita

(Di martedì 15 ottobre 2024) Questa sera, martedì 15, andrà in onda la sesta puntata di. Si tratta del penultimo appuntamento di questa seconda edizione dell’anno del reality show. L’ultima puntata, infatti, è prevista per martedì 22. Tutti i nodi, dunque, man mano verranno al pettine. Vediamo alcune anticipazioni di quello che accadrà. Anticipazioni quinta puntata: brutte sorprese perCome di consueto, a ridosso dell’inizio di una nuova puntata di, lo staff della trasmissione condivide mediante i social e il sito ufficiale alcuni video contenenti le anticipazioni di quello che succederà. Ebbene, la prima clip riguarda la coppia formata dae Antonio. La ragazzo, dopo aver preso visione dell’ennesimo filmato inerente il suo fidanzato, non ne può più e si sfoga con le coinquiline.