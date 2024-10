Ilrestodelcarlino.it - Smartphone limitati in una scuola di Macerata, Marilungo: "Un piano che educa gli studenti"

(Di martedì 15 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 — “Sembra così sconvolgente tener lontano i ragazzi dal cellulare per diverse ore, ma la realtà è che molto spesso fanno fatica a staccarsi. Per questo trovo molto interessante l’iniziativa dell’Istituto tecnico economico ‘Gentili’ di. Non è di tipo punitivo, ma punta all’zione e alla limitazione di dispositivi che minano l’attenzione durante una qualsiasi attività svolta”. È questo il pensiero della presidente dell’Ordine degli Psicologi delle Marche, Katia, a commento dell’iniziativa dell’Istituto tecnico economico maceratese ‘Gentili’, voluta dalla dirigente scolastica Alessandra Gattari e dal referente per il progetto Matteo Medori, che interesserà tutte le 26 classi della. Il, che sarà introdotto alla fine di questo mese, si chiama ‘Digital Detox’ (‘Dieta digitale’) e prevede tre punti.