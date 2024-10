Slow Horses: Apple TV+ annuncia il rinnovo per le stagioni cinque e sei della serie di spionaggio (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un annuncio sorprendente per gli appassionati di thriller e drammi di spionaggio: Slow Horses, la serie acclamata da critica e pubblico, continuerà la sua avventura con due nuove stagioni. La notizia, diffusa da Apple TV+, arriva dopo il successo della quarta stagione, recentemente conclusasi. Protagonista di questa intrigante saga è il premio Oscar Gary Oldman, che guida un cast ricco di talenti. Scopriamo di seguito le novità e le aspettative legate ai prossimi cicli di episodi. La trama e le origini della serie Slow Horses si ispira alla serie di romanzi Slough House di Mick Herron, che raccontano le disavventure di una squadra di agenti dell’intelligence britannica. Gaeta.it - Slow Horses: Apple TV+ annuncia il rinnovo per le stagioni cinque e sei della serie di spionaggio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un annuncio sorprendente per gli appassionati di thriller e drammi di, laacclamata da critica e pubblico, continuerà la sua avventura con due nuove. La notizia, diffusa daTV+, arriva dopo il successoquarta stagione, recentemente conclusasi. Protagonista di questa intrigante saga è il premio Oscar Gary Oldman, che guida un cast ricco di talenti. Scopriamo di seguito le novità e le aspettative legate ai prossimi cicli di episodi. La trama e le originisi ispira alladi romanzi Slough House di Mick Herron, che raccontano le disavventure di una squadra di agenti dell’intelligence britannica.

