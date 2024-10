Romadailynews.it - Sequestrata oltre una tonnellata di cavi di rame, sei persone indagate

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Misure cautelari per seiaccusate di ricettazione didirubati I Carabinieri della Compagnia di Pomezia e della Stazione di Roma Divino Amore hanno sequestratounadididestinati all’alta tensione e notificato misure cautelari a seiaccusate di ricettazione in concorso. L’operazione è avvenuta su delega della Procura della Repubblica di Roma, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per quattro degli indagati e l’obbligo di dimora per altri due. Lecoinvolte, di età compresa tra i 21 e i 31 anni, risultano domiciliate nel campo rom dell’Albuccione. L’indagine, iniziata nel dicembre 2023, ha preso avvio dopo che due furgoni sospetti furono notati nei pressi di un ristorante in via Ardeatina.