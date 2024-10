Davidemaggio.it - Scontro infuocato tra Iago e Lorenzo al Grande Fratello

(Di martedì 15 ottobre 2024) Niente da fare.Garcia eSpolverato non si sopportano e non fanno niente per nasconderlo. Subito dopo l’ottava puntata del, i due concorrenti si sono resi protagonisti di unopiuttosto acceso, nel quale sono volate parole grosse. Vuoi essere sempre al centro dell’attenzione è stato il commento di, che ha fatto infervorare, intento a chiarire con Luca Calvani e Javier Martinez per quale motivo l’avessero nominato.