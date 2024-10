Scontro frontale tra tre auto: ci sono feriti (Di martedì 15 ottobre 2024) Scontro frontale fra tre auto lungo la strada statale 145 "Sorrentina" nel Napoletano. Nell'impatto, sulle cui cause sono in corso accertamenti, sono rimaste ferite due persone.Per consentire i soccorsi è stato provvisoriamente istituito il senso unico alternato in corrispondenza del viadotto Napolitoday.it - Scontro frontale tra tre auto: ci sono feriti Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)fra trelungo la strada statale 145 "Sorrentina" nel Napoletano. Nell'impatto, sulle cui causein corso accertamenti,rimaste ferite due persone.Per consentire i soccorsi è stato provvisoriamente istituito il senso unico alternato in corrispondenza del viadotto

Lo scontro sui social dopo l'addio - De Luca chiede un confronto a La Vardera e lui sbotta : "Non sono un soldatino" - Si erano tanto amati, adesso litigano sui social. Cateno De Luca e Ismaele La Vardera non se la mandano a dire e su Facebook si rendono protagonisti di un breve ma intenso botta e risposta che non fa altro che rendere ancora piĂą bollenti gli animi dopo il passaggio dell'ex Iena al Gruppo... (Messinatoday.it)

Ursula Bennardo - scontro sui social con l’ex Sossio : “Io sono schifata” - Dopo la recente separazione, tra i due ex volti di UeD ci sarebbero non pochi attriti, come dimostrato anche dal recente botta e riposta avvenuto su Instagram. it. . In questi giorni si è consumato l’ennesimo scontro social, questa volta ad essere protagonisti sono Ursula Bennardo e Sossio Aruta. (Dailynews24.it)

Incidente a Strambino : scontro tra due auto all'incrocio - una ribaltata e quattro feriti (tre sono poliziotti) - Un brutto incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 10 ottobre 2024, all'incrocio tra via Carrone e via Kennedy a Strambino. . . . Su quest'ultima, ribaltatasi in carreggiata e finita contro un semaforo, viaggiavano tre. A scontrarsi sono state due auto, una Fiat 600 e una Opel Corsa. (Torinotoday.it)