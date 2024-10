San Vittore Olona, rubavano dalle auto in sosta: un arresto e una denuncia a piede libero (Di martedì 15 ottobre 2024) San Vittore Olona (Milano), 15 ottobre 2024 - Da qualche settimana si erano moltiplicate le segnalazioni e le denunce relative a furti all’interno delle autovetture parcheggiate e quelle che riferivano di soli finestrini infranti. Questa volta, però, i carabinieri sono arrivati sul posto al momento giusto, eseguendo un arresto e a una denuncia a piede libero. Nella nottata del 13 ottobre, infatti, i militari della stazione di Cerro Maggiore hanno arrestato a San Vittore Olona J.M.R., nato in Tunisia nel 1993, nullafacente e pregiudicato, per lesioni personali, violenza e resistenza (l’uomo è stato anche denunciato per furto aggravato) e denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso il suo complice, G.M., classe 1997, nato in Tunisia, nullafacente e pregiudicato pure lui. Ilgiorno.it - San Vittore Olona, rubavano dalle auto in sosta: un arresto e una denuncia a piede libero Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) San(Milano), 15 ottobre 2024 - Da qualche settimana si erano moltiplicate le segnalazioni e le denunce relative a furti all’interno dellevetture parcheggiate e quelle che riferivano di soli finestrini infranti. Questa volta, però, i carabinieri sono arrivati sul posto al momento giusto, eseguendo une a una. Nella nottata del 13 ottobre, infatti, i militari della stazione di Cerro Maggiore hanno arrestato a SanJ.M.R., nato in Tunisia nel 1993, nullafacente e pregiudicato, per lesioni personali, violenza e resistenza (l’uomo è stato ancheto per furto aggravato) eto in stato di libertà per furto aggravato in concorso il suo complice, G.M., classe 1997, nato in Tunisia, nullafacente e pregiudicato pure lui.

San Vittore Olona - altri due anziani truffati. Il sindaco : “Non aprite la porta” - La denuncia arriva dallo stesso sindaco: "Due individui spacciandosi per un agente di polizia locale ed un tecnico del gas – ha spiegato Marco Zerboni – si sono introdotti furtivamente in alcune abitazioni commettendo dei furti nei confronti dei nostri cittadini". Questa mattina si sono registrati un paio di episodi nel comune di San Vittore Olona ai danni di altrettanti anziani, derubati di ... (Ilgiorno.it)

San Vittore Olona - non rispetto il divieto di avvicinamento alla casa dei genitori : arrestato - Ad avvertire i carabinieri era stata la madre 74enne. L’uomo, di nazionalità italiana, nato a Cuggiono e con una lunga serie di precedenti penali per reati contro le persone e contro il patrimonio, aveva effettivamente trascorso la note in cella, era stato processato per direttissima ed era stato infine rilasciato, con la conferma del divieto di avvicinamento ai familiari. (Ilgiorno.it)

San Vittore Olona - torna a casa nonostante il divieto di avvicinamento : “Non sapevo dove andare a dormire” - Domenica scorsa si è presentato in stato di alterazione, aggravata dall’alcol, tanto che i militari hanno ritenuto necessario chiamare un’ambulanza del 118 per calmarlo. L’uomo, di nazionalità italiana, nato a Cuggiono e con una lunga serie di precedenti penali per reati contro le persone e contro il patrimonio, è stato processato per direttissima il giorno seguente. (Ilgiorno.it)