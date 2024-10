Lettera43.it - Sammy Basso, una petizione su Change.org ne chiede la beatificazione

(Di martedì 15 ottobre 2024) A pochi giorni dalla scomparsa di, il biologo e attivista affetto da progeria, è stata lanciata unasu.org dall’account Teologia su TikTok, per sostenere la causa della suache In breve tempo ha raccolto oltre 3 mila firme. Nel testo della, i promotori descrivonocome un esempio di virtù e santità cristiana, non solo per la sua battaglia contro la progeria, ma anche per il modo in cui ha vissuto la sua vita con «gioia, umiltà, generosità e testimonianza di fede»., si legge, «ha mostrato nella sua vita quello che significa essere un vero santo dei nostri tempi. Un esempio per tanti giovani, una speranza per tanti malati, un esempio per tutti».