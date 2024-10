Gaeta.it - Roma: in arrivo defibrillatori nei mercati rionali per garantire maggiore sicurezza ai cittadini

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nella frenesia della vita quotidiana di, un'iniziativa significativa si profila all'orizzonte: l'installazione dinei. Questo progetto, che sta guadagnando il sostegno unanimemente entusiasta della popolazione e delle istituzioni, rappresenta un passo cruciale per aumentare lae la salute deini, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione, come gli anziani. Obiettivo: prevenire crisi cardiache neiLa proposta di implementarein tutti idella capitale è stata accolta con favore e si sta traducendo in un'iniziativa concreta. Già attualmente, nel municipio degli Arvali, è presente solo un defibrillatore, situato nel plateatico di Magliana, gestito da un'associazione locale.