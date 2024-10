Rolex sbarca in Cina? Una nuova strategia per il mercato del lusso (Di martedì 15 ottobre 2024) Rolex, sinonimo di eccellenza nel mondo dell’orologeria di lusso, si prepara a fare un passo significativo nel mercato cinese con l’apertura del suo primo negozio diretto a Shanghai. Situato nel prestigioso centro commerciale Hkri Taikoo Hui, questo store rappresenta una svolta importante nella strategia del marchio svizzero, che finora si era affidato esclusivamente a rivenditori autorizzati per la distribuzione dei suoi orologi in Cina. L’apertura di un punto vendita diretto, anticipata in esclusiva su Jing Daily, consentirà a Rolex di esercitare un maggiore controllo sull’esperienza cliente e di rafforzare il suo storytelling in un mercato chiave come quello cinese. La boutique opererà sotto l’insegna del Gruppo Bucherer, storico rivenditore di orologi di lusso acquisito da Rolex nel 2023. Quifinanza.it - Rolex sbarca in Cina? Una nuova strategia per il mercato del lusso Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 15 ottobre 2024), sinonimo di eccellenza nel mondo dell’orologeria di, si prepara a fare un passo significativo nelcinese con l’apertura del suo primo negozio diretto a Shanghai. Situato nel prestigioso centro commerciale Hkri Taikoo Hui, questo store rappresenta una svolta importante nelladel marchio svizzero, che finora si era affidato esclusivamente a rivenditori autorizzati per la distribuzione dei suoi orologi in. L’apertura di un punto vendita diretto, anticipata in esclusiva su Jing Daily, consentirà adi esercitare un maggiore controllo sull’esperienza cliente e di rafforzare il suo storytelling in unchiave come quello cinese. La boutique opererà sotto l’insegna del Gruppo Bucherer, storico rivenditore di orologi diacquisito danel 2023.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mercato immobiliare : il lusso rende - si vende in fretta - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Il mercato degli immobili di lusso è in fermento. Con una facilità di vendita soprattutto per quanto riguarda la Lombardia grazie alla spinta di Milano e Como dove le case di pregio vanno via in media in 2,5 e 2,7 mesi. I dati sono... (Firenzetoday.it)

Gli svincolati di lusso - il peso dell’Arabia e il calciomercato della Serie A : l’analisi dell’agente FIFA Katia D’Avanzo - A Fanpage.it l'avvocata Katia D'Avanzo, agente FIFA, ha analizzato il mercato estivo 2024 della Serie A e ha parlato delle situazioni degli svincolati di lusso e di come è cambiato il modo di operare dell'Arabia Saudita.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Calciomercato Sampdoria - nome di lusso dagli svincolati : pronto un tridente da sogno - I blucerchiati hanno collezionato appena 2 punti frutto di due pareggi, due sconfitte e zero vittorie. Si prospetta un super tridente con Coda e Tutino. Secondo le ultime notizie la Sampdoria è in trattativa con M’Baye Niang, attaccante in grado di spostare gli equilibri in Serie B. Al suo posto è stato ingaggiato Sottil. (Calcioweb.eu)