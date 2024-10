Roghi agricoli, pugno duro del sindaco: solo una volta a settimana (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti A partire da domani, 16 ottobre, l’abbruciamento dei residui vegetali ad Avellino sarà consentito una volta a settimana. Il sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha firmato l’ordinanza attraverso la quale l’ente di Piazza del Popol punta a contemperare la fondamentale necessità di assicurare il massimo impegno per la tutela della qualità dell’aria in città con l’opportunità – più volte palesata dagli agricoltori – di consentire loro di avere almeno un giorno per smaltire le stoppie nelle modalità previste dalla norma. L’ordinanza sarà in vigore fino al prossimo 16 aprile 2025, esclusivamente il mercoledì, dalle ore 11.00 alle ore 16.00, «in condizioni climatiche di scarsa ventilazione e dopo che i cumuli abbiano subito un idoneo essiccamento». Anteprima24.it - Roghi agricoli, pugno duro del sindaco: solo una volta a settimana Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti A partire da domani, 16 ottobre, l’abbruciamento dei residui vegetali ad Avellino sarà consentito una. Ildi Avellino, Laura Nargi, ha firmato l’ordinanza attraverso la quale l’ente di Piazza del Popol punta a contemperare la fondamentale necessità di assicurare il massimo impegno per la tutela della qualità dell’aria in città con l’opportunità – più volte palesata dagli agricoltori – di consentire loro di avere almeno un giorno per smaltire le stoppie nelle modalità previste dalla norma. L’ordinanza sarà in vigore fino al prossimo 16 aprile 2025, esclusivamente il mercoledì, dalle ore 11.00 alle ore 16.00, «in condizioni climatiche di scarsa ventilazione e dopo che i cumuli abbiano subito un idoneo essiccamento».

