Quirinale | Mattarella riceve presidente Consorzio Chianti classico

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente del Consorzio vino Chianti classico, Giovanni Manetti. Ne dà notizia un comunicato.

doppia/ Rai : proposta M5s in Parlamento - stop nomine governo e presidente indicato dal Quirinale - Roma, 27 set (Adnkronos) - "In vista dell'incardinamento delle proposte di riforma della governance Rai, mettiamo a disposizione di tutte le forze in Parlamento la nostra proposta, che abbiamo depositato al Senato a prima firma di Dolores Bevilacqua e alla Camera con le firme di Dario Carotenuto, Anna Laura Orrico e Riccardo Ricciardi". (Liberoquotidiano.it)

L'olimpionico Francesco Bettalla ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella - . . Dopo Rio e Tokyo, l’azzurro tesserato con la società padovano Civitas Vitae Sport torna a Roma per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, forte della quinta. Francesco Bettella per la terza volta è stato ricevuto al Quirinale per la cerimonia della riconsegna della bandiera. (Padovaoggi.it)

Mattarella accoglie al Quirinale il presidente dell'Azerbaijan - le immagini dell'incontro - All'incontro ha partecipato anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. (Agenzia Vista) Roma, 5 settembre 2024 Questa mattina il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il Presidente della Repubblica dell'Azerbaijan, Ilham Aliyev. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. (Iltempo.it)