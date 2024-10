Sport.quotidiano.net - Prima Categoria. Panzavolta e Lettieri trascinatori del Gallo

(Di martedì 15 ottobre 2024) I galletti hanno cantato per due volte a Copparo e hanno così consolidato ilto in testa alla classifica. Se il rendimento dei granata è sopra le righe, molti meriti vanno a Tommaso, 33 anni, che ha già un bottino ragguardevole: 6 gol in 5 partite, capo cannoniere del girone. Lui sa come si vincono i campionati, ha centrato l’obiettivo a Gualdo,della fusione con Masi Torello e Voghiera, e a Porotto con la X Martiri. Da 6 anni a questa parte è sempre arrivato in doppia cifra, il massimo l’ha raggiunto con l’Atletico Fiscaglia con 22 gol, l’anno scorso 12 centri al Molinella. Con Bianchi eforma il tridente delle meraviglie.