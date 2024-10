Anteprima24.it - Piano intercomunale per la gestione di alluvioni e terremoti

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUndi emergenza in caso die di altre calamità naturali è stato messo a punto da 18 Comuni del napoletano per rendere “più efficace ed efficiente l’attività di messa in sicurezza delle persone”. Ilsi basa sulla condivisione delle risorse e delle procedure la pianificazione che l’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana, in virtù del know-how acquisito in tema di tutela ambientale, ha messo a punto per le amministrazioni comunali appartenenti ai territori dei centri operativi misti di protezione civile identificati con le sigle COM 9 e COM 10, corrispondenti ai territori che fanno capo rispettivamente ai Comuni capofila di Marigliano e Nola.