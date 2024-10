Perugia, segnali stradali abbattuti e paletti anti sosta divelti da conducenti distratti (Di martedì 15 ottobre 2024) La guerra contro i paletti anti sosta e di segnalazioni non si ferma. Prosegue l’opera di abbattimento con auto o mezzi pesanti dei dissuasori di sosta, ma anche della normale segnaletica stradale. In Largo Cacciatori delle Alpi, di fronte alla farmacia, un mezzo pesante è passato sopra al palo Perugiatoday.it - Perugia, segnali stradali abbattuti e paletti anti sosta divelti da conducenti distratti Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La guerra contro ie di segnalazioni non si ferma. Prosegue l’opera di abbattimento con auto o mezzi pesdei dissuasori di, ma anche della normale segnaletica stradale. In Largo Cacciatori delle Alpi, di fronte alla farmacia, un mezzo pesante è passato sopra al palo

