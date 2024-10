Patto per il Nord, un nuovo partito sfida la Lega di Matteo Salvini (Di martedì 15 ottobre 2024) Il panorama politico italiano è in fermento con la nascita del Patto per il Nord. Si tratta di una nuova formazione politica che si pone in aperta opposizione alla leadership di Matteo Salvini e alla sua gestione della Lega. Il movimento, fondato da ex esponenti della Lega delusi dall’orientamento attuale del partito, mira a rilanciare la lotta per l’autonomia e il federalismo, valori che considerano traditi dalla linea sovranista e nazionalista adottata negli ultimi anni. Primo summit a Vimercate Negli ultimi anni, numerosi esponenti storici della Lega hanno espresso insoddisfazione per la direzione presa dal partito sotto la guida di Salvini. Questi critici ritengono che la Lega abbia abbandonato la sua originaria vocazione federalista e autonomista, in favore di una retorica più nazionalista, vicina ai temi del sovranismo. Velvetmag.it - Patto per il Nord, un nuovo partito sfida la Lega di Matteo Salvini Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il panorama politico italiano è in fermento con la nascita delper il. Si tratta di una nuova formazione politica che si pone in aperta opposizione alla leadership die alla sua gestione della. Il movimento, fondato da ex esponenti delladelusi dall’orientamento attuale del, mira a rilanciare la lotta per l’autonomia e il federalismo, valori che considerano traditi dalla linea sovranista e nazionalista adottata negli ultimi anni. Primo summit a Vimercate Negli ultimi anni, numerosi esponenti storici dellahanno espresso insoddisfazione per la direzione presa dalsotto la guida di. Questi critici ritengono che laabbia abbandonato la sua originaria vocazione federalista e autonomista, in favore di una retorica più nazionalista, vicina ai temi del sovranismo.

