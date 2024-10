Ilveggente.it - Paltrinieri contro Ceccon: bordata pesantissima

(Di martedì 15 ottobre 2024) Thomasha fatto infuriare Gregorio: ecco perché c’è maretta tra i due amatissimi campioni del nuoto azzurro. “A Los Angeles vorrei provare a vincere più che a Parigi e diventare l’italiano più medagliato”. Una frase apparentemente “innocente” che aveva però scatenato, qualche settimana fa, l’ “ira funesta” di un certo campione italiano. Un campione che risponde al nome di Gregorio, asso del nuoto e orgoglio azzurro da tempo immemore. Gregorioha risposto per le rime al suo collega Thomas(LaPresse) – Ilveggente.itA pronunciare quelle parole era invece stato Thomas, protagonista indiscusso dell’edizione 2024 dei Giochi Olimpici e, come, nuotatore dall’incommensurabile talento. Ambizioso, come se non bastasse, al punto da ambire a superare qualunque record e a collezionare il maggior numero di medaglie possibile.