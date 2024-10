Nuovo stadio Milan, arriva l’annuncio del sindaco Sala: «Siamo molto vicini a questo, le squadre…» (Di martedì 15 ottobre 2024) Nuovo stadio Milan, c’è l’annuncio di Sala: «Siamo molto vicini a questo, le squadre». Le dichiarazioni del primo cittadino Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto il punto sulla situazione stadio di Milan e Inter. Ecco le sue dichiarazioni del primo cittadino, a margine del Forum della Rigenerazione urbana. Nuovo stadio Milan – «A breve saremo in condizioni Calcionews24.com - Nuovo stadio Milan, arriva l’annuncio del sindaco Sala: «Siamo molto vicini a questo, le squadre…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 15 ottobre 2024), c’èdi: «, le squadre». Le dichiarazioni del primo cittadino Ildio, Giuseppe, ha fatto il punto sulla situazionedie Inter. Ecco le sue dichiarazioni del primo cittadino, a margine del Forum della Rigenerazione urbana.– «A breve saremo in condizioni

Milano - il sindaco Sala parla dello stadio : “Vicini a chiudere il cerchio con le squadre” - Sala ha poi definito tali ‘presupposti’: “Il primo è il valore di cessione dato che ormai non si parla più di una concessione a lungo termine. Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha fatto il punto sul tema stadio a margine del Forum della Rigenerazione urbana, in corso a Milano: “A breve saremo in condizioni di chiudere il cerchio con le squadre sui presupposti per un loro interesse. (Sportface.it)

Stadio Milan - Beppe Sala : lavoro positivo con le società. Le parole - Le osservazioni di Beppe Sala sulla questione stadio in occasione della manifestazione tenutasi all’Arena Civica. D’altro canto, c’è anche la questione legata all’Agenzia delle Entrate; non mi permetto più di esprimere ottimismo, ma sono contento del lavoro svolto da entrambe le parti L'articolo Stadio Milan, Beppe Sala: lavoro positivo con le società. (Dailymilan.it)

Stadio Milan e Inter - il sindaco Sala : "Stiamo facendo un lavoro positivo". Il punto sulla cessione di San Siro - La trattativa per il nuovo San Siro va avanti. Il Comune sta dialogando con Inter e Milan per provare a trovare una soluzione che soddisfi tutte... (Calciomercato.com)