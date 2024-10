Napoli su Ben Chilwell: possibile colpo in prestito dal Chelsea già a gennaio (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Napoli sta esplorando il mercato in cerca di nuovi rinforzi, e uno dei nomi in cima alla lista sarebbe quello di Ben Chilwell, terzino sinistro del Chelsea. Secondo il quotidiano inglese The Sun, il giocatore potrebbe lasciare i Blues già durante la sessione invernale di calciomercato. Antonio Conte, neo-allenatore del Napoli, si sarebbe attivato L'articolo Napoli su Ben Chilwell: possibile colpo in prestito dal Chelsea già a gennaio Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilsta esplorando il mercato in cerca di nuovi rinforzi, e uno dei nomi in cima alla lista sarebbe quello di Ben, terzino sinistro del. Secondo il quotidiano inglese The Sun, il giocatore potrebbe lasciare i Blues già durante la sessione invernale di calciomercato. Antonio Conte, neo-allenatore del, si sarebbe attivato L'articolosu Benindalgià a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli su Chilwell : Conte spinge per il colpo dal Chelsea - Chilwell nel mirino del NapoliConcorrenza Premier per Chilwell: Napoli in corsa Il Napoli non è l’unico club interessato a Ben Chilwell. Antonio Conte è deciso a rinforzare la rosa del Napoli e avrebbe messo gli occhi su Ben Chilwell, terzino del Chelsea. . Secondo le indiscrezioni arrivate direttamente dall’Inghilterra, il club azzurro sta valutando la possibilità di portare il difensore ... (Napolipiu.com)

Calciomercato : Chelsea. Per il "The Sun" anche il Napoli su Chilwell - Per il tabloid inglese il difensore, che non trova spazio con Maresca, piace ad Antonio Conte LONDRA (INGHILTERRA) - Il Napoli sarebbe sulle tracce del difensore inglese Ben Chilwell. Secondo quanto riporta il "The Sun", il giocatore classe 1996 potrebbe lasciare il Chelsea nel mercato invernale, in . (Ilgiornaleditalia.it)