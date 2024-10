Meloni, Israele ingiustificabile per attacco a Unifil (Di martedì 15 ottobre 2024) "Pur se non si sono registrate vittime o danni ingenti io penso che non si possa considerare accettabile" l'attacco di Israele all'Unifil "ed è la posizione che l'Italia ha assunto con determinazione a tutti livelli: pretendiamo che venga garantita la sicurezza dei nostri soldati sia Unifil sia nella missione bilaterale, che insieme al resto della comunità internazionale hanno contribuito per anni" alla stabilità del confine tra Israele e Libano. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, sottolineando che "l'atteggiamento delle forze israeliane è del tutto ingiustificato e palese violazione della risoluzione 1701 dell'Onu". Bisogna "lavorare alla piena applicazione della risoluzione, rafforzando la piena capacità di Unifil e delle forze armate libanesi Quotidiano.net - Meloni, Israele ingiustificabile per attacco a Unifil Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) "Pur se non si sono registrate vittime o danni ingenti io penso che non si possa considerare accettabile" l'diall'"ed è la posizione che l'Italia ha assunto con determinazione a tutti livelli: pretendiamo che venga garantita la sicurezza dei nostri soldati siasia nella missione bilaterale, che insieme al resto della comunità internazionale hanno contribuito per anni" alla stabilità del confine trae Libano. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgianelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, sottolineando che "l'atteggiamento delle forze israeliane è del tutto ingiustificato e palese violazione della risoluzione 1701 dell'Onu". Bisogna "lavorare alla piena applicazione della risoluzione, rafforzando la piena capacità die delle forze armate libanesi

Meloni - sulle armi a Israele più restrittivi dei partner - "Dopo l'avvio delle operazioni a Gaza il governo ha sospeso immediatamente ogni nuova licenza di esportazione" e "tutti gli accordi firmati dopo il 7 ottobre non hanno trovato applicazione. "Voglio ricordare che la posizione italiana del blocco completo di tutte le nuove licenze è molto più restrittiva di quella applicata dai nostri partner, Francia, Germania Regno Unito: questi partner ... (Quotidiano.net)

Meloni - io andrò in Libano e Tajani in Israele e Palestina - Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in sede di replica nel dibattito sulle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, rispondendo al senatore di Iv Enrico Borghi. "È già previsto che io vada in Libano, e il ministro Tajani si sta preparando per andare in Israele e Palestina la settimana prossima". (Quotidiano.net)

