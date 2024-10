Meloni contro il M5S: “Se devo farmi spiegare le cose da voi mi dimetto”. E Conte attacca (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Giorgia Meloni oggi in Senato a muso duro contro il M5S, che nelle repliche ha lanciato l'affondo ai grillini sul tema della transizione ecologica. "Se devo farmi spiegare cosa ho detto da un esponente del M5S, mi dimetto", le parole della premier in Aula, che in serata hanno suscitato la piccata reazione con Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Giorgiaoggi in Senato a muso duroil M5S, che nelle repliche ha lanciato l'affondo ai grillini sul tema della transizione ecologica. "Secosa ho detto da un esponente del M5S, mi", le parole della premier in Aula, che in serata hanno suscitato la piccata reazione con

Meloni e Conte si sfidano in Senato : scontro acceso sulla transizione ecologica - Facebook WhatsApp Twitter Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, è tornata a far sentire la sua voce in Senato durante le comunicazioni pre Consiglio europeo, scatenando un acceso dibattito con il Movimento 5 Stelle. Nella sua arringa, Conte ha esortato Meloni a smettere di ricorrere a una retorica di ‘vittimismo complottista’, sottolineando una carenza di trasparenza e concretezza ... (Gaeta.it)