Megalopolis è uno dei titoli più imbarazzanti di questo caotico nuovo millennio cinematografico

(Di martedì 15 ottobre 2024) Cronaca di un disastro annunciato.è uno deipiùdie sarebbe stato tale anche quarant’anni fa quando Francis Ford Coppola iniziò a “progettarlo”. Sarà poi per il karma dei vigneti di famiglia immolati sull’altare della produzione, maè oggi (e sarebbe stato comunque all’epoca) un film imbevuto di una tale trombonesca ambizione estetica, politica, drammaturgica da far impallidire l’irrimediabile caducità odierna di tanti anziani colleghi della New Hollywood. L’ultima fatica coppoliana non ha del resto nulla di urgente o significativo da dire e non l’avrebbe avuto (o non lo avrebbe avuto allo stesso modo) quarant’anni fa in pieni anni ottanta, sfumata la giusta e clamorosa gloria, lo zeitgeist, di capolavori come Il Padrino, La conversazione, Apocalypse Now.