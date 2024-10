Medioriente: Wp, attacco Israele all’Iran prima delle elezioni Usa (Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ott. (LaPresse) – L’attacco israeliano all’Iran dovrebbe essere lanciato prima delle elezioni del 5 novembre negli Stati Uniti. Lo ha detto un funzionario a conoscenza della questione al Washington Post. “Sarà una di una serie di risposte”, ha detto la fonte, sottolineando che una mancanza di azione potrebbe essere interpretata dall’Iran come un segno di debolezza di Tel Aviv e dei suoi alleati. Lapresse.it - Medioriente: Wp, attacco Israele all’Iran prima delle elezioni Usa Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ott. (LaPresse) – L’israelianodovrebbe essere lanciatodel 5 novembre negli Stati Uniti. Lo ha detto un funzionario a conoscenza della questione al Washington Post. “Sarà una di una serie di risposte”, ha detto la fonte, sottolineando che una mancanza di azione potrebbe essere interpretata dcome un segno di debolezza di Tel Aviv e dei suoi alleati.

