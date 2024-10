Mbappè nei guai, aperta in Svezia indagine per stupro (Di martedì 15 ottobre 2024) STOCCOLMA (Svezia) (ITALPRESS) – La Procura svedese ha confermato questa mattina che è in corso un’indagine per “stupro” su fatti accaduti nel centro di Stoccolma dopo la visita di Kylian Mbappè e del suo entourage in un nightclub, senza specificare contro chi siano rivolte le accuse. Nel comunicato, la Procura precisa che la presentazione della denuncia riguarda fatti avvenuti lo scorso 10 ottobre, giorno di Israele-Francia, match di Nations League saltato da Mbappè per infortunio. Maggiori dettagli emegono dai giornali svedesi. “Aftonbladet”, che ieri lunedì aveva rivelato l’apertura di un’indagine senza collegarla al fuoriclasse del Real Madrid, ha pubblicato in mattinata un articolo in cui si sostiene che il capitano della Francia sarebbe il presunto autore del reato, avvenuto presumibilmente giovedì in un albergo del centro della capitale svedese. Unlimitednews.it - Mbappè nei guai, aperta in Svezia indagine per stupro Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) STOCCOLMA () (ITALPRESS) – La Procura svedese ha confermato questa mattina che è in corso un’per “” su fatti accaduti nel centro di Stoccolma dopo la visita di Kyliane del suo entourage in un nightclub, senza specificare contro chi siano rivolte le accuse. Nel comunicato, la Procura precisa che la presentazione della denuncia riguarda fatti avvenuti lo scorso 10 ottobre, giorno di Israele-Francia, match di Nations League saltato daper infortunio. Maggiori dettagli emegono dai giornali svedesi. “Aftonbladet”, che ieri lunedì aveva rivelato l’apertura di un’senza collegarla al fuoriclasse del Real Madrid, ha pubblicato in mattinata un articolo in cui si sostiene che il capitano della Francia sarebbe il presunto autore del reato, avvenuto presumibilmente giovedì in un albergo del centro della capitale svedese.

