Marchesi 1824 celebra due secoli di dolcezza con 3 esclusive cene

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nel cuore pulsante di Milano, dove l’eleganza si fonde con la tradizione, la Pasticceriasi appresta are un traguardo straordinario: duecento anni di storia. Per commemorare questo bicentenario, la più antica pasticceria milanese ha ideato un’iniziativa che promette di deliziare i palati più raffinati e di incantare gli amanti della buona tavola. Il Dinner Club, una serie di tre, si prepara a trasformare la rinomata pasticceria in un palcoscenico gastronomico d’eccezione, dove l’arte pasticcera si fonde con la cucina d’autore e l’eccellenza enologica italiana. Dalla pasticceria alla haute cuisine: una metamorfosi gustosa La Pasticceria, conosciuta in tutto il mondo per i suoi dolci raffinati e la sua artigianalità senza tempo, si lancia in una nuova avventura culinaria.