Manovra interventi per 30 miliardi | da bonus neonati a pensioni e sanità le misure

(Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei ministri presieduto dalla premier Giorgia Meloni alle misure della Manovra 2024-2025. In termini lordi la

Via libera alla Manovra 2025. Bonus da 1.000 euro per i nuovi nati - 3 - 5 miliardi in arrivo da banche e assicurazioni : ecco tutte le misure - E infatti è stato previsto che la sanità riceva 3 miliardi di euro in più rispetto ai 5 miliardi stanziati nella scorsa Finanziaria. Poco dopo, dall’edificio dove è riunito il governo, sono iniziate a trapelare le indiscrezioni. C’è anche l’introduzione della “Carta per i nuovi nati”: un bonus una tantum di mille euro ai genitori con una soglia Isee inferiore ai 40 mila euro. (Open.online)