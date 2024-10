.com - Manifestazioni violente e Green deal, cosa ha detto la Premier

(Di martedì 15 ottobre 2024) “Ricordare e condannare con forza ciò che è accaduto il 7 ottobre 2023 è il presupposto di ogni azione politica che dobbiamo condurre per riportare la pace in Medio Oriente, perché sempre più le pur legittime critiche a Israele si mescolano con un giustificazionismo verso organizzazioni come Hamas ed Hezbollah, e questo, piaccia o no, tradisce altro. Tradisce un antisemitismo montante che, credo, debba preoccuparci tutti. E ledi piazza di questi giorni lo hanno, purtroppo, dimostrato senza timore di smentita”. Sono i termini in cui si è espresso il capo del governo italiano, laGiorgia Meloni. Aggiornamento ore 6,11 “Consentitemi di rinnovare anche la solidarietà mia personale e di tutto il Governo alle forze dell’ordine insultate e aggredite da sedicenti ‘manifestanti’ che usano ogni pretesto per sfogare la loro assurda violenza.