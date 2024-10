Ilrestodelcarlino.it - L’omaggio della città al grande Stefanescu

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) A quasi dieci mesi dalla scomparsa di Marinel- avvenuta lo scorso 24 dicembre - stasera (con inizio alle 20,30), al Teatro Municipale Valli, il Nuovo Balletto Classico, presenta lo spettacolo "L’Arte di Marinel". Un evento organizzato per ricordare il primo ballerino e coreografo, fondatore a Reggio Emilia nel 1977, con Liliana Cosi, dell’Associazione Balletto Classico e direttore artisticoCompagnia Balletto Classico (sempre con Liliana Cosi). Anche costumista e scenografo,ha dedicato la propria vita alla danza e all’arte in tutte le sue accezioni, e da atista di fama internazionale ha rivestito unaimportanza per Reggio Emilia, anche grazie a lui definita ladanza.